contro il ponte tra studio e mobilitazione

Dal 14 al 16 maggio a Messina si svolge una tre giorni dedicata a un confronto tra studenti, ricercatori e attivisti. L’evento si concentra sui temi legati alla costruzione di un ponte che unisce diverse realtà e prospettive. Durante l’iniziativa vengono organizzati incontri, discussioni e momenti di confronto tra le persone coinvolte. La manifestazione si svolge in un contesto di studio e mobilitazione, con l’obiettivo di approfondire le questioni legate all’attivismo e alle modalità di comunicazione tra il mondo accademico e le realtà sociali.

Movimenti Tre giorni di discussione e studio a Messina sulla grande opera, sul sistema di interessi che la sostiene e sulle mobilitazioni di questi anni Movimenti Tre giorni di discussione e studio a Messina sulla grande opera, sul sistema di interessi che la sostiene e sulle mobilitazioni di questi anni L’iniziativa nasce dalla convergenza tra lo Standing Group “Movimenti sociali e partecipazione politica” (MoPa) della Società Italiana di Scienza Politica e l’attivismo di base che da anni si oppone alla costruzione del ponte a Messina. In particolare, il tentativo è stato quello di intrecciare l’organizzazione del convegno annuale del MoPa... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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