La relazione speciale tra cani e detenuti l'autrice dello studio | Il cane è stato un ponte sicuro un confidente silenzioso che non giudica

Un team di ricercatori ha condotto uno studio sulle interazioni tra cani e detenuti, analizzando il ruolo che gli animali svolgono in carcere. La professoressa della Federico II ha spiegato che i cani coinvolti sono selezionati in base alla loro stabilità emotiva e vengono considerati come compagni affidabili. La relazione tra i cani e i detenuti viene descritta come un legame di fiducia e di ascolto silenzioso.

Un team di ricercatori ha pubblicato uno studio sulle interazioni tra cani e detenuti. I risultati spiegati a Kodami da Danila D'Angelo, professoressa della Federico II: "Cani tutelati e scelti per la loro stabilità emotiva. I detenuti hanno imparato a prendersi cura di un altro essere vivente e mettere i suoi bisogni al centro". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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