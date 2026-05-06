Colpo da un milione ai Parioli nella banda anche un attore | costringeva le vittime a stringergli la mano

A marzo 2024, una banda di rapinatori ha assaltato un negozio nel quartiere Parioli, portando via un bottino di un milione di euro. Tra i membri della banda figura anche un attore coinvolto in un progetto teatrale rivolto a ex detenuti, Forte Apache. Durante l’assalto, le vittime sono state costrette a stringere la mano agli aggressori, che hanno agito con decisione e rapidità.

Tra i membri della banda di rapinatori che ha messo a segno un colpo da un milione di euro ai Parioli nel marzo 2024, anche un attore del progetto teatrale per ex detenuti Forte Apache.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Colpo da un milione ai Parioli: decapitata la banda delle gioiellerie. Sette arresti Roma, banda delle rapine “high-tech” smantellata: arresti per il colpo da 900mila euro ai ParioliUn’organizzazione strutturata, armi con silenziatore e tecnologia per sfuggire ai controlli. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Colpo da un milione ai Parioli: decapitata la banda delle gioiellerie. Sette arresti; Tgcom24: Roma, colpo da un milione ai Parioli: sette arresti Video; Napoli, colpo da mezzo milione di euro a Posillipo. Narcotizzati i padroni di casa; Scacco alla banda delle rapine nelle gioiellerie. A segno un colpo da un milione di euro. Colpo da un milione ai Parioli: decapitata la banda delle gioiellerie. Sette arrestiL'organizzazione criminale scappò nel marzo del 2024 con 70 orologi di lusso per un valore di quasi un milione di euro. Quattro i colpi per i quali sono finiti in carcere ... romatoday.it Colpo da mezzo milione in gioielleria ad Asti, ladri entrati da un buco nel muro: arrestatiDue arresti ad Asti per furto aggravato: la banda del buco ha svaligiato una gioielleria del centro, rubando preziosi per oltre 500mila euro. virgilio.it Ricostruito l'arrivo dalla E45 al centro storico, il colpo da 100 mila euro e la fuga. Contestata l'associazione per delinquere per lunga serie di colpi, tra cui quello da 900 mila euro ai Parioli - facebook.com facebook Colpo da un milione ai Parioli: decapitata la banda delle gioiellerie. Sette arresti ift.tt/Yn1kAQ8 x.com