Fabregas contro Gasperini andato via senza stringergli la mano | Quello che ha fatto non è sportivo
Cesc Fabregas ha criticato pubblicamente Gasperini per aver lasciato il campo senza salutarlo dopo la partita tra Como e Roma. Il giocatore spagnolo ha commentato che l’atteggiamento dell’allenatore non è compatibile con i valori dello sport. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e ha suscitato reazioni tra gli spettatori, facendo discutere sull’etica e il rispetto tra calciatori e tecnici.
Attacco duro di Fabregas contro Gasperini, reo di esserlo andato via senza stringergli la mano dopo il fischio finale di Como-Roma: "Quello che ha fatto non è sportivo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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