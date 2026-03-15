Fabregas contro Gasperini andato via senza stringergli la mano | Quello che ha fatto non è sportivo

Cesc Fabregas ha criticato pubblicamente Gasperini per aver lasciato il campo senza salutarlo dopo la partita tra Como e Roma. Il giocatore spagnolo ha commentato che l’atteggiamento dell’allenatore non è compatibile con i valori dello sport. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e ha suscitato reazioni tra gli spettatori, facendo discutere sull’etica e il rispetto tra calciatori e tecnici.