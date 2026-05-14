Conte in tv per infangare Meloni? Ci scappa l' autogol | Sull' occupazione non dice cose false

Giuseppe Conte è intervenuto in diretta su Rete4, criticando la leader di un altro partito politico. Nel suo intervento ha affermato che la sua avversaria politica vive in un mondo diverso da quello della maggior parte delle persone e ha sottolineato che sulla questione dell’occupazione non sono state pronunciate affermazioni false. La sua presenza in televisione ha attirato l’attenzione, ma non sono emerse dichiarazioni che possano essere considerate diffamatorie o infamanti.

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