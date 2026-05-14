Conte in tv per infangare Meloni? Ci scappa l' autogol | Sull' occupazione non dice cose false
Giuseppe Conte è intervenuto in diretta su Rete4, criticando la leader di un altro partito politico. Nel suo intervento ha affermato che la sua avversaria politica vive in un mondo diverso da quello della maggior parte delle persone e ha sottolineato che sulla questione dell’occupazione non sono state pronunciate affermazioni false. La sua presenza in televisione ha attirato l’attenzione, ma non sono emerse dichiarazioni che possano essere considerate diffamatorie o infamanti.
Giuseppe Conte torna all’attacco di Giorgia Meloni. Intervenendo a 4 di sera su Rete4, il presidente del Movimento 5 Stelle ha dichiarato:"Giorgia Meloni vive nel paese delle meraviglie, c’è uno scollamento rispetto alla popolazione. Parlo delle famiglie che non arrivano a fine mese, di un lavoratore su 4 che vive con 1000 euro al mese, dei giovani che sono costretti ad andare via". Conte ha poi aggiunto: "Meloni non dice tutte falsità, c’è l’aumento degli occupati, un trend che continua dal 2022, ma gli stipendi sono sempre più bassi, abbiamo il record negativo in Europa". E ha concluso:"Ha una parlantina di grande livello, si vede che fa politica da quando aveva 16 anni, che se la sa cavare con la comunicazione, ma la politica non può essere solo capacità comunicativa perché gli elettori sanno che ci sono stati 4 anni di nulla". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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Ma lei è sicuro di star bene? Caro Giannini, editorialista de ‘La Repubblica’ e onnipresente commentatore delle arroganti e a senso unico tv di sinistra, noi proviamo a vincere la battaglia perché le persone con disabilità possano aver opportunità uguali e lei, c facebook