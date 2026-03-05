Il Parlamento ha approvato una risoluzione sull’Iran che riguarda la concessione di basi in Italia alle forze statunitensi impegnate in operazioni militari nella regione. Crosetto ha commentato che l’attacco degli Stati Uniti sarebbe fuori dal diritto internazionale, mentre Conte ha accusato la premier di scappare. Schlein ha invece espresso il suo dissenso contro l’utilizzo delle basi per queste attività.

La concessione delle basi in Italia alle forze statunitensi impegnati nelle operazioni militari in Iran. La mancata condanna, da parte del governo, dell’intervento americano e israeliano. Ma anche l’assenza in Parlamento della premier Giorgia Meloni. Sono i punti cardine del duro scontro politico tra esecutivo e opposizioni andato in scena nelle aule di Camera e Senato, dove oggi sono andate in scena le comunicazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto e del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. A Montecitorio è stata approvata la risoluzione di maggioranza, che non cita mai né gli Usa né Israele: non sono mancati momenti di tensioni, tra urla, interruzioni e dibatti accessi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Approvata la risoluzione sull’Iran. Crosetto: “Attacco Usa fuori dal diritto internazionale”. Conte: “Meloni scappa”. Schlein: “No all’uso delle basi”

Conte: “Meloni scappa dal Parlamento. Nessuna condanna da Tajani e Crosetto per la violazione del diritto internazionale di Usa e Israele”“Meloni scappa dal Parlamento e fa monologhi alla radio, e su una crisi internazionale di tale portata manda i due ministri della Difesa e degli...

Attacco Usa-Israele all’Iran, Tajani: “Non sarà guerra lampo”. Schlein, Bonelli e Fratoianni: “Fuori dal diritto internazionale”Le prime reazioni italiane all’attacco congiunto di Stati Uniti d’America e Israele contro Iran si muovono su un doppio binario: da un lato la...

Altri aggiornamenti su Approvata la risoluzione sull'Iran....

Temi più discussi: Ucraina-Russia, news oggi su guerra e negoziati: ultima ora; Iran, colpita una petroliera Usa al largo del Kuwait. Droni iraniani colpiscono l'aeroporto dell'Azerbaigian. La decisione della Nato sul Consiglio Atlantico; ONU approva risoluzione su pace in Ucraina, astenuti Usa e Cina; La linea dell’Italia sul conflitto in Iran.

Ok alle basi Usa, difesa dei Paesi del Golfo e navi militari a Cipro: approvata la risoluzione della maggioranzaL’Aula della Camera ha approvato con 179 voti favorevoli e 100 contrari (14 gli astenuti), la risoluzione della maggioranza sulle comunicazioni del Governo relative alla crisi in Medio Oriente e alla ... unionesarda.it

Usa, il Senato boccia la risoluzione anti-Trump dei dem: la guerra all'Iran va avantiUna risoluzione volta a limitare i poteri di Donald Trump nella guerra contro l'Iran è stata respinta dal Senato degli Stati Uniti, a causa del forte sostegno della maggioranza repubblicana all'operaz ... msn.com

Dopo le proteste dell'opposizione Crosetto ha ammesso: "Attacco Usa fuori dalle regole del diritto internazionale, ora gestire le conseguenze" - facebook.com facebook

Che cosa si dice in Iran dopo l'attacco di Usa e Israele. Conversazione di Ruggero Po con Tatiana Bouterline, analista e giornalista di origine iraniana esperta di Medioriente. x.com