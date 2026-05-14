Conte assessore Bilancio | Innovare su tecnologia pensiero e regole
Durante una conferenza di due giorni, l'assessore al Bilancio ha sottolineato l'importanza di aggiornare non solo le tecnologie, ma anche i metodi di pensiero e le norme esistenti. Ha evidenziato come sia fondamentale adottare regole nuove per affrontare le sfide attuali, richiamando l'attenzione su un approccio più ampio all’innovazione. La discussione ha coinvolto vari partecipanti, interessati a trovare soluzioni più efficaci per il futuro. La conversazione si è concentrata sui cambiamenti necessari per adattarsi alle trasformazioni in atto.
Milano, 14 mag. (Adnkronos) - "Di questa due giorni mi hanno colpito almeno tre aspetti, anzitutto il richiamo del segretario a un'innovazione non solo tecnologica, ma anche di pensiero e di regole: credo che sia necessario avere regole nuove per reagire alle nuove sfide". Lo ha dichiarato Emmanuel Conte, assessore al Bilancio del Comune di Milano, in occasione degli 'Stati generali delle ingegnerie – Innovazioni per un futuro comune', il convegno organizzato dall'Ordine degli ingegneri della provincia di Milano all'Acquario civico meneghino per riflettere su come l'innovazione possa aiutare ad affrontare le grandi sfide globali. "Il secondo... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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