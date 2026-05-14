Conte assessore Bilancio | Innovare su tecnologia pensiero e regole

Durante una conferenza di due giorni, l'assessore al Bilancio ha sottolineato l'importanza di aggiornare non solo le tecnologie, ma anche i metodi di pensiero e le norme esistenti. Ha evidenziato come sia fondamentale adottare regole nuove per affrontare le sfide attuali, richiamando l'attenzione su un approccio più ampio all’innovazione. La discussione ha coinvolto vari partecipanti, interessati a trovare soluzioni più efficaci per il futuro. La conversazione si è concentrata sui cambiamenti necessari per adattarsi alle trasformazioni in atto.

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