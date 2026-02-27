In Ucraina, l'uso dei droni sta ridefinendo le strategie sul campo di battaglia. Le tecnologie più rapide e avanzate vengono adottate per migliorare l’efficacia delle operazioni militari, spesso portando a cambiamenti improvvisi negli equilibri di potere. La rapidità nell’innovare si traduce in vantaggi concreti sul terreno, rendendo evidente come il progresso tecnologico possa influenzare gli esiti di un conflitto.

I danni dell'occupazione russa si contano in miseria e povertà. Cartoline dalla russificazione Kyiv, dalla nostra inviata. Chi innova, vince. Chi è più lento, perde. Messe così, le azioni del “vincere” e del “perdere” potrebbero sembrare la conclusione naturale di un gioco, se c’è chi vince, c’è poi chi perde. Se le due azioni vengono usate per raccontare una guerra, allora si riempiono di significati enormi, che fanno la differenza fra la vita e la morte, fra la libertà e la schiavitù. La guerra di resistenza dell’Ucraina è diventata una questione di velocità. Nessuno crede che si concluderà rapidamente, anche se il presidente americano Donald Trump ne ha di nuovo chiesto la conclusione fra un mese. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

