Anziani e welfare Casati | 10 proposte e con lo 0,2% all’anno del bilancio della Regione possiamo innovare il sistema

Durante la Terza Conferenza regionale su sanità, welfare e terzo settore, il rappresentante ha presentato dieci proposte per migliorare il sistema di assistenza agli anziani. Ha anche evidenziato che, con lo 0,2% del bilancio regionale all’anno, sarebbe possibile portare innovazioni significative nel settore. La discussione ha coinvolto diversi attori del settore, concentrandosi sulle strategie di intervento e risorse disponibili.

Nel corso della Terza Conferenza regionale su sanità, welfare e terzo settore organizzata dal Gruppo consiliare del PD a Milano dal titolo ‘L’Italia che si prende cura’, il consigliere regionale Davide Casati, componente della Commissione III Sanità e IX Sostenibilità Sociale, ha coordinato il panel dedicato a “Non autosufficienza e fragilità, le riforme (ancora) da attuare” che ha affrontato nello specifico i temi legati ai servizi per gli anziani, dall’invecchiamento attivo, alla domiciliarità e alle RSA, facendo il punto sull’attuazione della legge delega 332023 e della recente sperimentazione per la certificazione unica per la disabilità. “I numeri parlano chiaro – ha esordito Casati – e ci dicono che dobbiamo fare in fretta a ripensare e riformare il sistema di welfare per gli anziani. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

