Consorzi Agrari d’Italia cereali | qualità in crescita ma criticità su superfici prezzi e costi di produzione

La campagna cerealicola 20252026 sta giungendo al termine e si possono già osservare i risultati di questa stagione agricola. I campi mostrano un aumento nella quantità di cereali raccolti per ettaro rispetto alle annate precedenti. Tuttavia, ci sono alcune criticità legate alle superfici coltivate, ai prezzi di vendita e ai costi di produzione, che continuano a rappresentare una sfida per gli agricoltori. I segnali sono misti e indicano una situazione articolata e complessa.

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La campagna cerealicola 20252026 si avvia alla conclusione e sul campo è già possibile vedere quello che si preannuncia come il frutto del lavoro di questi mesi con segnali complessivamente positivi sul fronte della quantità delle produzioni per ettaro. Per quanto riguarda la qualità, ad oggi si presenta mediamente molto buona. La tappa bolognese de Le Giornate in Campo di Consorzi Agrari d’Italia - che si tiene oggi presso la sede di SIS - Società Italiana Sementi - a San Lazzaro di Savena - è l’occasione per un confronto sull’andamento di un’annata complessa, segnata dall’incertezza in ambito geopolitico e dalle sue ricadute sulla produzione agricola. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Consorzi Agrari d’Italia, cereali: qualità in crescita ma criticità su superfici, prezzi e costi di produzione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Consorzi agrari d'Italia recepisce i prezzi Cun del grano duroLa decisione, operativa da oggi 13 aprile 2026, rappresenta un passo concreto nella direzione della trasparenza del mercato e della tutela del valore... CONSORZI AGRARI D’ITALIA RECEPISCE I PREZZI CUN DEL GRANO DURO: UN SEGNALE CONCRETO DI TRASPARENZA E TUTELA DEL REDDITO DEGLI AGRICOLTORIConsorzi Agrari d’Italia - CAI, punto di riferimento per migliaia di imprese agricole italiane e realtà strategica al servizio della filiera... Temi più discussi: Giornate in Campo 2026 dei Consorzi Agrari d’Italia – 1° appuntamento – 05/06/2026; Agroindustria data?driven: Consorzi Agrari d’Italia introduce con Havant una gestione documentale potenziata dall’AI; Cai Nutrizione, i mangimi 'sartoriali' aumentano il fatturato: +5.9%, 134 milioni i ricavi; ’Giornate in campo’, tra innovazioni e tariffe. Consorzi Agrari d’Italia, cereali: qualità in crescita ma criticità su superfici, prezzi e costi di produzioneLa campagna cerealicola 2025/2026 si avvia alla conclusione e sul campo è già possibile vedere quello che si preannuncia come il frutto del lavoro di questi mesi con segnali complessivamente positivi ... ilgiornale.it Consorzi agrari d'Italia lancia Cereale sicuro, il nuovo contratto di conferimento che premia gli agricoltoriConsorzi Agrari d’Italia (CAI) presenta Cereale Sicuro, un’offerta innovativa il cui obiettivo è valorizzare al meglio il lavoro e i prodotti degli agricoltori, creando un percorso che garantisca ... iltempo.it