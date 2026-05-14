Consip con l’AI tempi di gara più rapidi del 60%

Consip ha annunciato che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale ha consentito di ridurre i tempi di svolgimento delle gare di circa il 60 per cento. A partire dall’autunno, sarà avviato un progetto in cui l’accordo quadro sulle soluzioni di intelligenza artificiale coinvolgerà tutte le amministrazioni pubbliche interessate. La società ha precisato che questa iniziativa mira a migliorare l’efficienza delle procedure e a semplificare i processi di aggiudicazione delle gare pubbliche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Con l’utilizzo massiccio dell’Intelligenza artificiale Consip punta a ridurre da sette mesi e mezzo a tre il tempo medio necessario alla gestione degli affidamenti. Ma questa accelerazione è solo l’aspetto più immediato di un programma ampio, che oltre a tagliare il calendario vuole modificare tutte le attività aziendali: con un piano in due tempi, stretti, che punta a fare della società del Tesoro dedicata agli acquisti pubblici una sorta di hub per l’intelligenza artificiale nella Pa, prima in Consip e poi nelle altre amministrazioni. Il tutto senza che l’AI finisca per ridurre i posti di lavoro, che anzi sono previsti in crescita dai 457 attuali ai 490 a fine anno. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Consip, con l’AI tempi di gara più rapidi del 60% ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Consip, con l’AI tempi di gara giù del 60%Con l’utilizzo massiccio dell’Intelligenza artificiale Consip punta a ridurre da sette mesi e mezzo a tre il tempo medio necessario alla gestione... Hub di via Balicco, il Comune chiarisce: "Tempi più rapidi, non rinvii"L'istanza cautelare è stata formulata dai condomini ricorrenti ed è nella loro esclusiva disponibilità l'eventuale rinuncia: il Comune, in qualità di... EDIL-TERMOSANITARIA S.N.C. DI BIONDINI UMBERTO - Results on X | Live Posts & Updates x.com Nuovo contratto gas Consip con assistenza dedicata per piccoli comuniROMA (ITALPRESS) – Consip ha attivato il nuovo contratto per la fornitura di gas naturale alle amministrazioni pubbliche, con un valore di 1,1 miliardi di euro e una particolare attenzione ... iltempo.it Sicurezza edifici scolastici: al via la prima gara Consip per l'adeguamento antincendio. Offerte entro il 26 maggioL'iniziativa supporta Comuni e Province nella messa a norma prevista entro il 31 dicembre 2027. Il valore complessivo è di 98 milioni di euro ... ilsole24ore.com