Consip con l’AI tempi di gara giù del 60%

A partire da quest’autunno, un nuovo accordo quadro riguarderà l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per le gare pubbliche. Secondo fonti ufficiali, l’introduzione di questa tecnologia ha portato a una riduzione del 60% dei tempi necessari per completare le procedure di gara. La Consip ha annunciato che il progetto mira a semplificare e velocizzare i processi di acquisto pubblico, coinvolgendo più enti e aziende del settore. L’obiettivo è rendere le procedure più efficienti e trasparenti grazie all’impiego di sistemi informatici avanzati.

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