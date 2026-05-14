Consip con l’AI tempi di gara giù del 60%
A partire da quest’autunno, un nuovo accordo quadro riguarderà l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per le gare pubbliche. Secondo fonti ufficiali, l’introduzione di questa tecnologia ha portato a una riduzione del 60% dei tempi necessari per completare le procedure di gara. La Consip ha annunciato che il progetto mira a semplificare e velocizzare i processi di acquisto pubblico, coinvolgendo più enti e aziende del settore. L’obiettivo è rendere le procedure più efficienti e trasparenti grazie all’impiego di sistemi informatici avanzati.
Con l’utilizzo massiccio dell’Intelligenza artificiale Consip punta a ridurre da sette mesi e mezzo a tre il tempo medio necessario alla gestione degli affidamenti. Ma questa accelerazione è solo l’aspetto più immediato di un programma ampio, che oltre a tagliare il calendario vuole modificare tutte le attività aziendali: con un piano in due tempi, stretti, che punta a fare della società del Tesoro dedicata agli acquisti pubblici una sorta di hub per l’intelligenza artificiale nella Pa, prima in Consip e poi nelle altre amministrazioni. Il tutto senza che l’AI finisca per ridurre i posti di lavoro, che anzi sono previsti in crescita dai 457 attuali ai 490 a fine anno. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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Per favore mi spiegate come faccio a prendere in carico una procedura pubblicata da altro punto ordinante e altro RUP? se prendo in carico il CIG dal pcp la Procedura su consip comunque non la vedo! Grazie a che mi aiuterà facebook
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