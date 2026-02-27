Hub di via Balicco il Comune chiarisce | Tempi più rapidi non rinvii

Il Comune ha diffuso un comunicato in cui spiega che i tempi per l’iter dell’hub di via Balicco saranno più veloci e che non ci saranno rinvii. La precisazione riguarda le dichiarazioni pubblicate sulla stampa riguardo a un contenzioso in corso. L’amministrazione ha ritenuto importante fare chiarezza sui dettagli giuridici legati alla vicenda. La posizione ufficiale mira a fornire informazioni precise sulla situazione.

L'istanza cautelare è stata formulata dai condomini ricorrenti ed è nella loro esclusiva disponibilità l'eventuale rinuncia: il Comune, in qualità di parte resistente, non avrebbe potuto né rinunciare alla sospensiva né proporne la rinuncia. Sull'istanza cautelare prevale, infatti, la posizione dei ricorrenti, che avrebbero potuto quindi insistere nella richiesta di sospensione degli atti qualora lo avessero ritenuto opportuno. L'amministrazione si è quindi adeguata alla scelta processuale voluta dalla controparte. Nel caso specifico delle aree di via Balicco, il collegio giudicante il 19 febbraio ha prospettato alle