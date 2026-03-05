Ardea si dimette il consigliere comunale Giovanni Giovannelli | cambia l’assetto in Consiglio

Il consigliere comunale Giovanni Giovannelli, eletto nella lista della Lega, ha presentato le sue dimissioni ufficiali al sindaco questa mattina. La decisione porta a un cambiamento nell’assetto del Consiglio comunale di Ardea e si inserisce in un momento di rinnovamento istituzionale per il municipio. Le dimissioni sono state rese note mediante comunicazione scritta e sono considerate irrevocabili.

Ardea, 5 marzo 2026 – Dimissioni in Consiglio comunale. Questa mattina il consigliere Giovanni Giovannelli, eletto nella lista della Lega, ha comunicato per iscritto al sindaco le proprie dimissioni irrevocabili. Un passaggio che, una volta formalizzato secondo le procedure previste, porterà alla surroga in aula e alla conseguente ridefinizione dell'assetto consiliare. Con l'uscita di Giovannelli, il seggio dovrebbe essere assegnato al primo dei non eletti, la consigliera Marcella Mancini, indicata come subentrante. Il passaggio, tuttavia, diventerà effettivo solo dopo l'iter di ratifica in Consiglio comunale.