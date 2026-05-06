Regione Umbria Gianluca Fagotti è il nuovo direttore regionale Subentra a Gianluca Paggi

Gianluca Fagotti è stato nominato nuovo direttore regionale dell'Umbria, assumendo la responsabilità dopo aver ricoperto il ruolo di responsabile dell’Ufficio speciale ricostruzione. Sostituisce Gianluca Paggi, che aveva lasciato l’incarico a metà aprile. La nomina è stata ufficializzata nelle ultime settimane e Fagotti ha già iniziato a svolgere le funzioni legate alla posizione.

Gianluca Fagotti è il nuovo direttore regionale dell'Umbria. L'ingegnere, già responsabile dell’Ufficio speciale ricostruzione, subentra nel ruolo a Gianluca Paggi che aveva lasciato l'incarico lo scorso mese di aprile.L'ingegner Fagotti, nominato dalla presidente Stefania Proietti, si occuperà.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Regione Umbria, Gianluca Fagotti è il nuovo direttore regionale Regione Umbria, arrivano le dimissioni del direttore Gianluca PaggiIl direttore regionale Gianluca Paggi, alla guida della direzione governo del territorio, ha ufficialmente presentato le proprie dimissioni dal ruolo. Contenuti utili per approfondire Regione Umbria, Gianluca Fagotti è il nuovo direttore regionaleGianluca Fagotti è il nuovo direttore regionale dell'Umbria. L'ingegnere, già responsabile dell’Ufficio speciale ricostruzione, subentra nel ruolo a Gianluca Paggi che aveva lasciato l'incarico ad ... perugiatoday.it Governo del territorio, ambiente, protezione civile, riqualificazione urbana, coordinamento Pnrr, Gianluca Fagotti è il nuovo direttore(UNWEB) - Perugia La Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, sentita la Giunta, ha nominato l'ingegnere Gianluca Fagotti direttore regionale. Attualmente responsabile dell'Ufficio speciale ... umbrianotizieweb.it