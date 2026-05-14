Congresso pediatri | Da Car-T a screening predittivi come cambia salute bimbi

Al Congresso dei pediatri si discute delle innovazioni nel campo della salute dei bambini, con particolare attenzione alle terapie con le cellule CAR-T e agli screening predittivi. Sono stati presentati i risultati di studi recenti e le applicazioni pratiche di queste tecnologie. L'evento si tiene in una cornice nazionale e coinvolge professionisti che aggiornano le pratiche cliniche in risposta ai progressi scientifici. La discussione si concentra su come queste novità possano influire sulla diagnosi e sul trattamento dei pazienti più giovani.

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Roma, 14 mag. (Adnkronos Salute) - Le nuove frontiere delle cure sono protagoniste all'81° Congresso italiano di pediatria (Sip), in programma a Padova dal 27 al 29 maggio: dalle Car-T, che nelle leucemie pediatriche mostrano remissioni complete fino all'80-90% dei casi e che oggi trovano nuove applicazioni nelle malattie autoimmuni, agli screening che consentono di diagnosticare precocemente diabete tipo 1 e celiachia, riducendo il rischio di esordi gravi; dai progressi nella lotta alla fibrosi cistica - che grazie alle nuove terapie hanno radicalmente cambiato le prospettive di vita dei pazienti, portando l'aspettativa di vita da circa 25 anni a oltre 60-70 anni - a quelli per la prevenzione della bronchiolite da virus respiratorio sinciziale (Rsv). 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Congresso pediatri: "Da Car-T a screening predittivi, come cambia salute bimbi" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Salute, infanzia e prevenzione. Con ’Occhio ai bimbi’ tornano gli screening gratuiti della vista Leggi anche: Sonno, pediatri: "Nei bimbi non è solo riposo ma pilastro benessere psicofisico" Temi più discussi: Congresso pediatri: Da Car-T a screening predittivi, come cambia salute bimbi; Salute dei bambini, a Viterbo il quinto convegno di pediatri e neonatologi; Sinner: Contento del record, ma non gioco per questo. Darderi? Non mi piace giocare così tardi. Congresso pediatri: Da Car-T a screening predittivi, come cambia salute bimbiDal 27 al 29 maggio a Padova l’evento Sip su nuove frontiere della cura, Ai, screening genomici e nuove fragilità di infanzia e adolescenza ... adnkronos.com Cardiologia pediatrica, la città del Santo capitale mondiale delle cardiopatie congeniteDa domani, mercoledì 13 maggio, Padova Congress ospita il congresso annuale dell’Association for European Paediatric and Congenital Cardiology. Attesi 1.700 specialisti da tutti i continenti, a poche ... padovaoggi.it