Salute infanzia e prevenzione Con ’Occhio ai bimbi’ tornano gli screening gratuiti della vista

Il progetto ’Occhio ai bimbi’ riprende con lo scopo di individuare precocemente problemi visivi nei più piccoli. La causa è l’estensione degli screening gratuiti alle scuole dell’infanzia comunali e di Fondazione Cresciamo, coinvolgendo ora anche i bambini di quattro anni. Questa iniziativa mira a migliorare la salute visiva dei bambini in età prescolare. Le visite si svolgono direttamente nelle strutture scolastiche, garantendo un accesso più facile alle famiglie.

Prevenire per proteggere meglio. Riparte, nelle scuole d’infanzia comunali e di Fondazione Cresciamo, il progetto ’Occhio ai bimbi’, ampliando la platea degli alunni coinvolti: oltre alle sezioni dei cinque anni, da quest’anno lo screening gratuito della vista viene esteso anche ai bambini e alle bambine di quattro anni. Un ampliamento significativo che porterà a circa mille i piccoli potenzialmente coinvolti, rafforzando l’azione preventiva avviata con successo lo scorso anno. La seconda edizione è stata presentata ieri in Municipio alla presenza di Federica Venturelli, assessora alle Politiche educative del Comune, Simona Cristoni Responsabile del Coordinamento Pedagogico Comunale, Patrizia Belloi, Responsabile del Coordinamento Pedagogico della Fondazione Cresciamo e Maria Agnese Sabatini in rappresentanza dei Lions. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Con “Occhio ai bimbi” ritornano gli screening gratuiti della vistaIl progetto “Occhio ai bimbi” riparte grazie alla collaborazione tra enti locali e associazioni, che hanno deciso di offrire screening gratuiti della vista ai bambini delle scuole d'infanzia comunali e di Fondazione Cresciamo.

