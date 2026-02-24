Sonno pediatri | Nei bimbi non è solo riposo ma pilastro benessere psicofisico

Un crescente numero di bambini e adolescenti manifesta problemi di sonno, causati spesso da abitudini scorrette e stress quotidiano. Uno studio recente rivela che un bambino su quattro sotto i cinque anni soffre di disturbi che influenzano la crescita e il rendimento scolastico. I problemi di riposo si manifestano con risvegli frequenti e difficoltà ad addormentarsi, creando tensioni in famiglia. Le conseguenze si estendono anche all’umore e al benessere generale dei più piccoli.

Roma, 24 feb. (Adnkronos Salute) - Anche bambini e adolescenti dormono male, non solo gli adulti. Un bimbo su 4 sotto i 5 anni presenta disturbi del sonno, con conseguenze sul benessere psicofisico, sulla crescita, l'apprendimento e l'umore del piccolo, e ripercussioni anche a livello familiare. Alle 'Abitudini del sonno' e ai consigli per favorire il benessere in questo aspetto fondamentale della crescita è dedicato il nuovo episodio del vodcast 'Le 6 A - La salute si costruisce da piccoli', realizzato da Adnkronos in collaborazione con la Società italiana di pediatria (Sip), online da oggi sui canali YouTube, Spotify e nella sezione Podcast di adnkronos.