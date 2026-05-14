Confesercenti Parma Francesca Chittolini rieletta presidente

Da parmatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 7 maggio si è tenuta presso l'APE Parma Museo l'Assemblea Elettiva di Confesercenti Parma. Durante l'incontro, è stato confermato all’unanimità il mandato di Francesca Chittolini come presidente dell’associazione per il periodo 2026-2030. La presidente uscente ha quindi ottenuto il rinnovo del suo incarico, che sarà valido nei prossimi quattro anni.

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Si è svolta nel pomeriggio di giovedì 7 maggio, presso l'APE Parma Museo, l'Assemblea Elettiva di Confesercenti Parma, che ha confermato all'unanimità Francesca Chittolini alla guida dell'associazione per il mandato 2026-2030. Ad aprire i lavori di una assemblea molto partecipata il direttore.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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