Confesercenti Parma Francesca Chittolini rieletta presidente
Giovedì 7 maggio si è tenuta presso l'APE Parma Museo l'Assemblea Elettiva di Confesercenti Parma. Durante l'incontro, è stato confermato all’unanimità il mandato di Francesca Chittolini come presidente dell’associazione per il periodo 2026-2030. La presidente uscente ha quindi ottenuto il rinnovo del suo incarico, che sarà valido nei prossimi quattro anni.
Si è svolta nel pomeriggio di giovedì 7 maggio, presso l'APE Parma Museo, l'Assemblea Elettiva di Confesercenti Parma, che ha confermato all'unanimità Francesca Chittolini alla guida dell'associazione per il mandato 2026-2030. Ad aprire i lavori di una assemblea molto partecipata il direttore.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Sullo stesso argomento
Francesca Costa rieletta presidente di Confesercenti Palermo, Lagalla: "Fondamentale il dialogo con le imprese"L'assemblea elettiva di Confesercenti Palermo ha confermato all'unanimità Francesca Costa alla guida dell'associazione, "riconoscendone il lavoro...
Agenti di commercio: Daniele Micheloni nuovo presidente di Fiarc Confesercenti ParmaCambio alla guida della FIARC Confesercenti Parma, la federazione che rappresenta gli agenti e rappresentanti di commercio.
Si parla di: Confesercenti Parma: rigeneriamo spazi sfitti per far rivivere il centro; Città in evoluzione: hub e nuove rotte del commercio a Parma.
Nuova collaborazione tra Fiere di Parma e Confesercenti: più scelta e visibilità per l’ospitalità extra-alberghieraFiere di Parma e Confesercenti Parma siglano una collaborazione strategica per arricchire e ampliare i servizi di accoglienza in occasione delle principali manifestazioni fieristiche in calendario, ... gazzettadiparma.it