Francesca Costa rieletta presidente di Confesercenti Palermo Lagalla | Fondamentale il dialogo con le imprese

L'assemblea elettiva di Confesercenti Palermo ha riconfermato all’unanimità Francesca Costa come presidente dell’associazione. La decisione arriva in seguito alla valutazione del suo operato negli ultimi anni, durante i quali ha interpretato le esigenze delle imprese locali. Il sindaco ha commentato l’esito dell’elezione sottolineando l’importanza di mantenere un dialogo costante con le aziende. La nomina è stata accolta con soddisfazione dai rappresentanti delle imprese presenti.