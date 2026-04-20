Confesercenti Agrigento | Messina guida il rilancio contro la crisi

Durante l’assemblea provinciale di Confesercenti Agrigento, Vittorio Messina è stato riconfermato alla guida dell’associazione con il voto unanime. La riunione si è concentrata sulla strategia di rilancio economico del territorio e sulla risposta alla crisi che ha colpito il settore. Questo nuovo incarico conferma la continuità delle attività di rappresentanza e sviluppo nel contesto locale.

Vittorio Messina ottiene un nuovo incarico alla guida di Confesercenti Agrigento, venendo riconfermato all’unanimità durante l’assemblea provinciale dedicata alla rigenerazione economica e al rilancio del territorio. L’incontro ha messo a fuoco le sfide cruciali per le imprese locali, incrociando la necessità di sostegno alle attività di prossimità con il potenziale inespresso del patrimonio culturale e turistico della provincia. Sfide strutturali tra desertificazione commerciale e spopolamento. Il quadro delineato da Salvatore Pezzino durante la relazione tecnica evidenzia una realtà complessa, dove la crisi delle micro e piccole imprese si intreccia con dinamiche demografiche e tecnologiche preoccupanti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Confesercenti Agrigento: Messina guida il rilancio contro la crisi Notizie correlate Leggi anche: Imprese in crisi e rilancio del territorio, Confesercenti conferma Vittorio Messina Pd Caserta, nasce una nuova area: partecipazione e rilancio contro la crisi | FOTOSala gremita, attenzione alta e un obiettivo chiaro: rimettere in moto il Partito Democratico casertano.