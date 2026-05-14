Confesercenti inaugura lo sportello Impresa donna a Cellino San Marco

Lunedì 18 maggio 2026 alle 18, presso l’Aula Consiliare del Comune di Cellino San Marco in via Napoli 2, sarà aperto ufficialmente lo Sportello Impresa Donna, promosso da Impresa Donna Confesercenti Brindisi e realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale. L’iniziativa mira a offrire supporto alle imprenditrici e alle donne che intendono avviare o sviluppare attività economiche nella zona. L’apertura dell’ufficio è prevista per l’orario indicato e sarà presente una rappresentanza delle organizzazioni coinvolte.

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