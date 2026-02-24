Imprenditoria femminile e autonomia economica | nasce lo Sportello Impresa Donna

Il Comune di Oria ha aperto lo Sportello Impresa Donna per aiutare le donne a avviare e gestire attività imprenditoriali. La causa è l’aumento delle donne che vogliono raggiungere l’indipendenza economica, spesso senza supporto adeguato. Lo sportello offre consulenze e assistenza pratica, coinvolgendo anche esperti del settore. La scelta di creare questo servizio mira a rafforzare il ruolo femminile nel mondo del lavoro locale. Ora si attende la prima risposta delle interessate.

Inaugurazione a Palazzo Martini, Oria, domenica 1 marzo. È pensato con l'obiettivo di offrire orientamento, supporto e strumenti concreti per favorire l'avvio e il consolidamento di attività ORIA - Il Comune di Oria e la Commissione Pari Opportunità inaugurano lo Sportello Impresa Donna, un servizio dedicato al sostegno dell'imprenditoria femminile e alla promozione dell'autonomia economica delle donne. L'inaugurazione si terrà a Palazzo Martini, domenica 1 marzo 2026, alle 10:30. Lo Sportello nasce con un obiettivo chiaro: contrastare la dipendenza economica femminile, offrendo orientamento, supporto e strumenti concreti per favorire l'avvio e il consolidamento di attività imprenditoriali al femminile. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

"Sportello Virtuale Impresa Donna": istituzioni unite per l'imprenditoria femminile

Presentato lo "sportello virtuale impresa donna" promosso da Provincia e Confesercenti

ORIA Inaugurazione Sportello Impresa Donna – Oria Un nuovo punto di riferimento per sostenere, accompagnare e valorizzare l'imprenditoria femminile sul nostro territorio. Oria – Palazzo Martini Domenica 1 marzo 2026 Ore 10:30