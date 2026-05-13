Busitalia indetto lo sciopero per venerdì 15 maggio Gli orari e le fasce garantite

Le organizzazioni sindacali USB Lavoro Privato e ADL Cobas hanno proclamato uno sciopero di 24 ore del servizio di trasporto pubblico locale previsto per venerdì 15 maggio 2026. L'agitazione coinvolge il servizio di Busitalia e interessa specifiche fasce orarie, con orari garantiti indicati per limitare i disagi ai pendolari. La protesta si svolge senza indicare eventuali richieste o motivazioni specifiche.

Le organizzazioni sindacali USB Lavoro Privato e ADL Cobas hanno proclamato uno sciopero del servizio di trasporto pubblico localeper venerdì 15 maggio 2026, della durata di 24 ore.Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo FS), ha comunicato le modalità di effettuazione dello sciopero.Nel.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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