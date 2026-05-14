Dopo la vittoria in finale di Coppa Italia contro la Lazio, il centrocampista nerazzurro ha partecipato a una conferenza stampa, parlando dell’esperienza con il club e dei paragoni con un altro giocatore. Ha affermato di aver apprezzato essere paragonato a un centrocampista avversario e ha sottolineato di aver compreso l’importanza di questa squadra nel corso dell’anno. Ha anche rivolto un messaggio ai tifosi.

di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa Sucic post Lazio Inter: le parole del centrocampista nerazzurro dopo la vittoria in finale di Coppa Italia contro la Lazio. La conferenza stampa di Petar Sucic al termine di Lazio Inter, finale di Coppa Italia 202526. SENSAZIONI – « Sono molto orgoglioso di giocare per questo club, l’unica cosa che conta è vincere trofei. Posso giocare ovunque per aiutare il gruppo, mi piace giocare in mezzo al campo, in qualsiasi posizione possibile ». COSA MI PORTO DIETRO DOPO QUEST’ANNO? – « In questo anno ho visto quanto è importante l’Inter a Milano per i tifosi, loro stanno sempre con noi, ci sopportano e noi vogliamo renderli felici.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conferenza stampa Sucic post Lazio Inter: «Bello essere paragonato a Brozovic, quest’anno ho capito l’importanza di questo club». Poi manda un messaggio ai tifosi

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