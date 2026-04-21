Conferenza stampa Sucic post Inter Como | Vi svelo cosa ci ha detto Chivu all’intervallo oggi abbiamo dimostrato una cosa

Dopo la vittoria in semifinale di Coppa Italia, il centrocampista dei nerazzurri ha parlato in conferenza stampa. Ha riferito di aver ascoltato le parole di Chivu durante l’intervallo e ha condiviso ciò che gli è stato detto. Sucic ha anche commentato l’andamento della partita, sottolineando un risultato che dimostra un certo comportamento della squadra. Le sue dichiarazioni sono state riportate nel dettaglio dopo l’evento.

di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa Sucic post Inter Como: le parole del centrocampista dei nerazzurri dopo la vittoria in semifinale di Coppa Italia. La conferenza stampa di Petar Sucic al termine di Inter Como, semifinale di ritorno di Coppa Italia vinta dai nerazzurri in rimonta per 3 a 2. SUL MATCH – « Non è facile ritrovarsi due gol sotto, ma abbiamo dimostrato una buona mentalità e abbiamo rimontato come a Como. Abbiamo mostrato una buona mentalità, contro una buona squadra. E ora andiamo in finale » COSA CI HA DETTO CHIVU ALL’INTERVALLO – « Sì, certo. Quello che accade nello spogliatoio, rimane nello spogliatoio. Sapevamo che potevamo farcela, Chivu ci ha detto che dovevamo essere solo più aggressivi e veloci.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conferenza stampa Sucic post Inter Como: «Vi svelo cosa ci ha detto Chivu all’intervallo, oggi abbiamo dimostrato una cosa» Notizie correlate Leggi anche: Conferenza stampa Nicola post Cremonese Inter: «Petardo? Vanno trovate soluzioni! Oggi abbiamo dimostrato una cosa» Conferenza stampa Chivu post Como Inter: «Scudetto? La matematica dice che mancano punti per il quarto posto! Ecco cosa ci siamo detti all’intervallo»di Giuseppe ColicchiaConferenza stampa Chivu post Como Inter: le parole del tecnico dei nerazzurri dopo la vittoria ottenuta in campionato La... Panoramica sull’argomento Si parla di: Chivu in stile Mourinho: Non sono un fesso. Poi l’annuncio su Bastoni. Inter, Sucic: Altra rimonta grazie alla nostra mentalità. Chivu ci ha detto…Le parole del calciatore nerazzurro al termine della semifinale di ritorno di Coppa Italia disputata questa sera ... msn.com Sucic in conferenza: Quello che ci ha detto Chivu all'intervallo deve restare nello spogliatoioIl croato, decisivo contro il Como: Non è facile quando vai sotto di due gol, ma abbiamo mostrato grande mentalità ... fcinternews.it