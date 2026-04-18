Conferenza stampa Chivu post Inter Cagliari | Vittoria fondamentale ora godiamoci il primato ma la testa va subito alla Coppa Ringrazio i tifosi perchè…

Dopo la vittoria contro il Cagliari, l’allenatore nerazzurro ha tenuto una conferenza stampa nel post-partita. Ha sottolineato come questa vittoria sia di grande importanza e ha detto che ora bisogna mantenere il primato in classifica, anche se l’attenzione si sposta subito sulla prossima partita di coppa. Ha inoltre ringraziato i tifosi per il supporto ricevuto durante la stagione.