Conferenza stampa Chivu post Inter Cagliari | Vittoria fondamentale ora godiamoci il primato ma la testa va subito alla Coppa Ringrazio i tifosi perchè…

Da internews24.com 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria contro il Cagliari, l’allenatore nerazzurro ha tenuto una conferenza stampa nel post-partita. Ha sottolineato come questa vittoria sia di grande importanza e ha detto che ora bisogna mantenere il primato in classifica, anche se l’attenzione si sposta subito sulla prossima partita di coppa. Ha inoltre ringraziato i tifosi per il supporto ricevuto durante la stagione.

di Alberto Petrosilli Conferenza stampa Chivu: il tecnico nerazzurro ha parlato nel post-partita della gara vinta questa sera contro il Cagliari. Nella conferenza stampa post-partita di Inter-Cagliari a San Siro, il tecnico nerazzurro Chivu ha analizzato il cambio di passo tra le due frazioni di gioco, celebrando il legame profondo con la tifoseria INTER CAGLIARI – « Cosa succede nell’intervallo all’Inter? Se non parte così, la colpa è mia. Bisogna trovare soluzioni per togliersi i pensieri, le difficoltà dal punto di vista mentale e fisico nei primi tempi. Sappiamo tutti che il calcio non è matematica e le cose non funzionano sempre come le hai preparate.🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Conferenza stampa Chivu post Inter Cagliari: «Vittoria fondamentale, ora godiamoci il primato ma la testa va subito alla Coppa. Ringrazio i tifosi perchè…»

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