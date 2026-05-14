Confcommercio lancia l' allarme | L' illegalità costa 41 miliardi e brucia migliaia di posti di lavoro

Confcommercio ha reso noto che l’illegalità nel settore commerciale comporta una perdita di circa 41 miliardi di euro all’anno, con conseguente riduzione di numerosi posti di lavoro. La partecipazione di Confcommercio Cesena alla tredicesima edizione della Giornata nazionale “Legalità, ci piace!” ha visto coinvolti rappresentanti delle istituzioni, delle imprese e delle forze dell’ordine. L’evento, promosso da Confcommercio nazionale, è stato aperto dal presidente nazionale e ha previsto incontri e confronti su temi legati alla legalità nel commercio.

Anche Confcommercio Cesena ha preso parte alla tredicesima edizione della Giornata nazionale di Confcommercio “Legalità, ci piace!”, occasione di confronto promossa ieri, giovedì, da Confcommercio nazionale aperta dal presidente nazionale Carlo Sangalli tra istituzioni, imprese e forze. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Confcommercio: illegalità costa alle imprese 41 mld nel 2025Quarantuno miliardi di euro e 284mila posti di lavoro a rischio: tanto è costata nel 2025 l’illegalità alle imprese in Italia.

Leggi anche: Negozi, l'illegalità costa 41 miliardi

Temi più discussi: Confcommercio lancia l'allarme illegalità: Negozi e imprese non possono essere lasciati soli; Crisi Balneari Litorale Romano: Confcommercio Roma lancia l'allarme occupazione; Savignano, il centro storico sta morendo; Commercio, tutte le paure: Situazione preoccupante. Servono aiuti al settore.

Confcommercio lancia l'allarme illegalità: Negozi e imprese non possono essere lasciati soliNon siamo contro la concorrenza – è intervenuto Danilo Rinaudo, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo – se è sana e limpida, ma deve essere uguale per tutti e ... cuneocronaca.it

Savignano, il centro storico sta morendoL’allarme di Confcommercio: Chiusi tre bar su sette e una quarantina di locali sfitti. Subito rigenerazione urbana e affitti calmierati ... ilrestodelcarlino.it