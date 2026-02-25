Confartigianato Abruzzo | Bene i 3 milioni dalla Regione ma servono nuove risorse per un vero rilancio delle imprese

Soddisfatta Confartigianato Abruzzo per la riprogrammazione di 3 milioni di euro annunciata dall’assessore regionale alle Attività produttive Tiziana Magnacca che ha destinato 700mila euro al sostegno delle cooperative di comunità per il lavoro e la produzione, 1 milione e 00mila euro in favore dell’artigianato e nello specifico alle botteghe scuola e 1 milione di euro per favorire l’internazionalizzazione. Un azione importante che però, sottolinea, non basta per un vero rilancio e per dare una risposta all’incertezza che vivono le imprese. Di risorse, sottolinea, Confartigianato ne servono altre e la richiesta alla Regione è quella di proseguire nella strada intrapresa per reperirle e garantire liquidità al sistema produttivo. Per gli esponenti della federazione artigiana, “le misure adottate contribuiscono a creare un contesto più favorevole per le imprese del settore, che in questi anni hanno dimostrato grande resilienza nonostante le difficoltà economiche e le trasformazioni dei mercati. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

