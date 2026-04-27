Il settore dell'autotrasporto riceve con soddisfazione l'apertura annunciata dal Governo in seguito all'incontro tra rappresentanti di settore e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, svoltosi dopo la proclamazione di uno sciopero nazionale. Le associazioni di categoria locali sottolineano comunque l'esigenza di ottenere risposte rapide e tempi certi per affrontare le questioni che interessano il comparto. La discussione si è concentrata sulla richiesta di chiarimenti e impegni concreti da parte delle istituzioni.

Arezzo, 26 aprile 2026 – Un’apertura importante, ma ora servono risposte rapide. CNA Fita Arezzo e Confartigianato Trasporti Arezzo commentano con favore l’esito dell’incontro tra Unatras e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avvenuto dopo la proclamazione del fermo nazionale. Al centro del confronto, i nodi più urgenti per le imprese: caro carburante, anticipazione del credito accise, applicazione del fuel surcharge e sostegno alla transizione sostenibile del settore. Il Ministero ha manifestato disponibilità su più fronti, riconoscendo la necessità di interventi strutturali per trasporti e logistica. “Si tratta di un segnale importante – sottolinea Antonio Peruzzi, presidente CNA Fita Arezzo – che va nella direzione da tempo richiesta dalle imprese.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Autotrasporto, CNA Fita e Confartigianato Trasporti Arezzo: “Bene l’apertura del Governo, ora servono tempi certi”

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