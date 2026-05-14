Condannata per furto e rapina | in carcere donna di 58 anni

Lo scorso 13 maggio, i carabinieri della Stazione di Cascina hanno arrestato una donna di 58 anni con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Pisa. La donna è accusata di furto aggravato e rapina impropria. L’arresto è stato eseguito nel pomeriggio e le accuse si riferiscono a episodi avvenuti recentemente. La donna è stata trasferita in carcere in seguito all’ordine giudiziario.

Nel pomeriggio dello scorso 13 maggio i carabinieri della Stazione di Cascina hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Pisa, nei confronti di una donna di 58 anni, per furto aggravato e rapina impropria.Il provvedimento è stato disposto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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