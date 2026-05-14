Una donna condannata per furto aggravato e rapina impropria è stata individuata dai carabinieri e portata in carcere. La sua posizione giudiziaria si è conclusa con una sentenza definitiva, che ha portato alla sua cattura. La procedura si è conclusa con il suo trasferimento in una struttura detentiva, dove dovrà scontare la pena stabilita dal tribunale. La donna era stata precedentemente segnalata come latitante dalle forze dell’ordine.

CASCINA – È stata rintracciata dai c arabinieri e accompagnata in carcere dopo una condanna definitiva per furto aggravato e rapina impropria. Protagonista della vicenda una donna di 58 anni, arrestata nel pomeriggio del 13 maggio a Cascina. L’operazione è stata eseguita dai militari della locale stazione a seguito di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Pisa. I fatti contestati risalgono al 2018 e sarebbero avvenuti nel territorio cascinese. La donna dovrà ora scontare una pena residua di 3 anni di reclusione, oltre al pagamento di una multa da 800 euro. Dopo le formalità di rito in caserma, la 58enne è stata trasferita alla casa circondariale di Pisa, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’espiazione della pena. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Cascina, condannata per furto e rapina: rintracciata e portata in carcere

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