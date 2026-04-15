Condannata per furto 58enne viene portata in carcere ad espiaere la sua pena

Martedì 14 aprile, una donna di 58 anni è stata arrestata dai carabinieri di San Giovanni Ilarione su ordine di esecuzione di carcerazione emesso dalla procura di Vicenza. La donna, già nota alle forze dell’ordine, era stata condannata per furto e dovrà espiare la pena in carcere. L’arresto si è concluso con il trasferimento della 58enne nel istituto penitenziario competente.

Sono stati carabinieri della stazione di San Giovanni Ilarione, nella giornata di martedì 14 aprile, a trarre in arresto una 58enne italiana, già nota alle forze dell’ordine, in esecuzione all'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla procura di Vicenza - Ufficio Esecuzioni Penali. La.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Vìola l'affidamento in prova e viene mandato in carcere ad espiare la sua penaSottoposto ad una misura alternativa alla detenzione, non ha rispettato le disposizioni dell'autorità giudiziaria ed ora espierà la pena in carcere. Condannato per furto aggravato, viene portato in carcere dai carabinieriSono stati i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Verona, nel pomeriggio del 4 febbraio in città, a trarre in arresto un 44enne... Una raccolta di contenuti Deve scontare 2 anni e 8 mesi per furto, arrestata una donna di 58 anniArrestata dai carabinieri di San Giovanni Ilarione una donna di 58 anni condannata a 2 anni e 8 mesi per furto e furto aggravato. veronaoggi.it Furto all’Esselunga di via Triumplina: due persone finiscono in manetteFurto all'Esselunga di via Triumplina di Brescia: due persone finiscono in manette. A lanciare l'allarme l'addetto alla vigilanza. primabrescia.it