L’ironia di Travaglio sulla modica quantità di tangenti di Nordio | Allora perché non ‘modica quantità’ di omicidio o di furto? Avanti così…

Da ilfattoquotidiano.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un evento organizzato dagli studenti di una lista universitaria, il giornalista ha commentato ironicamente le dichiarazioni del ministro sulla presunta “modica quantità di tangenti”. Con tono sarcastico, ha fatto notare come sarebbe assurdo usare la stessa espressione per altri reati gravi come omicidio o furto. La sua battuta ha attirato l’attenzione, aggiungendo un tocco di umorismo alla discussione.

“Mi mancava tantissimo”. A margine di un incontro organizzato dagli studenti della lista Unisì alla Statale di Milano, il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta il ritorno in Aula del ministro Nordio: “È tornato con il pezzo forte del suo repertorio la modica quantità di tangenti che si potrebbe applicare a qualsiasi tipo di reato. Se svaligi una casa, ma porti via poca roba ti lasciano in pace. Io la trovo fantastica – aggiunge ironicamente Travaglio – è veramente il ministro della giustizia che ci serviva. Mi sembra che abbia capito la lezione del referendum, dunque avanti così per un altro anno fino allo schianto finale”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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