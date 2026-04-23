L’ironia di Travaglio sulla modica quantità di tangenti di Nordio | Allora perché non ‘modica quantità’ di omicidio o di furto? Avanti così…

Durante un evento organizzato dagli studenti di una lista universitaria, il giornalista ha commentato ironicamente le dichiarazioni del ministro sulla presunta “modica quantità di tangenti”. Con tono sarcastico, ha fatto notare come sarebbe assurdo usare la stessa espressione per altri reati gravi come omicidio o furto. La sua battuta ha attirato l’attenzione, aggiungendo un tocco di umorismo alla discussione.

“Mi mancava tantissimo”. A margine di un incontro organizzato dagli studenti della lista Unisì alla Statale di Milano, il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta il ritorno in Aula del ministro Nordio: “È tornato con il pezzo forte del suo repertorio la modica quantità di tangenti che si potrebbe applicare a qualsiasi tipo di reato. Se svaligi una casa, ma porti via poca roba ti lasciano in pace. Io la trovo fantastica – aggiunge ironicamente Travaglio – è veramente il ministro della giustizia che ci serviva. Mi sembra che abbia capito la lezione del referendum, dunque avanti così per un altro anno fino allo schianto finale”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’ironia di Travaglio sulla “modica quantità di tangenti” di Nordio: “Allora perché non ‘modica quantità’ di omicidio o di furto? Avanti così…” L'ironia di Travaglio: Nordio È il miglior testimonial per il no, soprattutto dopo una certa ora Notizie correlate Il diritto internazionale? Bello, ma guai ad abusarne: la teoria della modica quantità di Metsola | Il commentoQuando meno te lo aspetti arriva Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, e il suo conforto per mitigare l’ansia della guerra, la paura... Leggi anche: La Sicilia, l’hotspot di Pozzallo e il cioccolato di Modica: così fragili solidarietà intessono speranze Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Fatti di carta straccia; Da Garlasco ai Chilhavisters: quando la cronaca nera diventa Meme; Travaglio a Como | la satira che scuote le coscienze dei cittadini. Marco Travaglio, tappa al Sociale con Cornuti e contentiMercoledì 22 aprile il nuovo spettacolo satirico di Travaglio, tra politica, informazione e responsabilità del pubblico ... ciaocomo.it Pulp Podcast vs Travaglio e Lucarelli: le due versioni dello scontro al Teatro BrancaccioIvan Grieco di Pulp Podcast affronta Travaglio al Teatro Brancaccio sul Cremlino Gate. Selvaggia Lucarelli riprende la scena, loro la inseguono con domande senza risposta. Lo scontro finisce tutto s ... fanpage.it Travaglio lo spiega chiaramente: non riescono a rimpatriare gli immigrati e nella disperazione più totale fanno una norma che chiede loro di rimpatriarsi da soli! Ma chi ci casca! - facebook.com facebook Imperdibile l’editoriale di oggi di Marco Travaglio su Calenda “il bombarolo della cellula dormiente Ucraina dei Parioli”… x.com