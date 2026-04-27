Polemiche per la decisione del Cga su Mondello Savarino | La Regione non è stata ascoltata

Una recente decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa riguardo a Mondello ha suscitato polemiche. Savarino ha commentato che la Regione non è stata ascoltata e ha espresso dispiacere per il fatto che il provvedimento sia stato adottato senza consultazioni. Ha anche sottolineato che si sarebbe potuto presentare un elenco delle attività messe in atto dalla Regione per la spiaggia di Mondello.

"Dispiace che il provvedimento sia stato preso 'inaudita altera parte'. Avremmo avuto l'opportunità di elencare tutte le attività messe in campo dalla Regione per la spiaggia di Mondello". Giusi Savarino ricorre a una locuzione latina per manifestare il suo disappunto sulla decisione del Cga che.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate La Fondazione Falcone sul caso Mondello: "Preoccupati per la decisione del Cga, lo Stato non arretri"La Fondazione Giovanni Falcone "esprime profonda e preoccupazione per la decisione che, in via temporanea, ha sospeso la revoca della concessione... Mondello, sospesa la revoca della concessione: il Cga dà ragione alla Italo-BelgaABBONATI A DAYITALIANEWS Ribaltata la sentenza del Tar Sicilia Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Cga) ha accolto il... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Decisione senza polemiche; Cappello alpino e polemiche: l’ANA chiarisce, non è una nostra decisione; Adunata Alpini, infuria la polemica per le chiusure. La giunta: Coc attivo come nelle emergenze; Biennale di Venezia, Giuli non sarà a pre-apertura né a inaugurazione. A Brisighella il sindaco silenzia l'Anpi il 25 aprile: «Se dovessi far parlare loro dovrei fare lo stesso con il Brisighella Calcio»Polemiche per la decisione del sindaco Massimiliano Pederzoli di estromettere l’Anpi dal palco delle celebrazioni della Liberazione ... corrieredibologna.corriere.it Beatrice Venezi licenziata dal Teatro La Fenice: «Dichiarazioni offensive verso la Fondazione». La decisione dopo l'ultima polemicaBeatrice Venezi non avrà più alcun incarico alla Fenice di Venezia. Dopo mesi di polemiche e proteste, la Fondazione ha comunicato ... msn.com #omnibus Annalisa Terranova sulle polemiche per il 25 aprile: botta e risposta con Marino Sinibaldi - facebook.com facebook Venezia, salta la nomina di Beatrice Venezi alla Fenice: applausi in teatro e polemiche sulla decisione ,VIDEO x.com