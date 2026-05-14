Da oggi, i clienti di WINDTRE possono portare le proprie bollette di luce e gas nei negozi dell’azienda per analizzarle e ricevere assistenza nella scelta di soluzioni personalizzate. La promozione riguarda offerte con condizioni bloccate per due anni, che prevedono una tariffa fissa e senza variazioni nel tempo. L’obiettivo è aiutare le famiglie a comprendere meglio le proprie spese e individuare eventuali margini di risparmio. L’iniziativa si inserisce in un’ottica di supporto diretto ai clienti.

Focus energia: offerte con condizioni bloccate per 2 anni. In negozio check gratuito delle spese di luce e gas. La novità è al centro della nuova campagna e dello spot con Fiorello "Portaci le bollette, controlliamo le tue spese": l'invito è a recarsi nei WINDTRE Store per una analisi semplice e gratuita delle spese domestiche, con l'obiettivo di individuare soluzioni vantaggiose e personalizzate. I WINDTRE Store diventano così un punto di riferimento per le famiglie, luoghi in cui ricevere una consulenza trasparente e orientata a semplificare scelte e costi, anche nel mondo dell'energia. Lo spot della nuova campagna porta in scena due clienti che entrano in negozio e vengono accolti da un consulente decisamente speciale: un WINDTRE Assistant bendato, affiancato da Fiorello. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Con WINDTRE Luce e Gas analisi delle spese e condizioni bloccate per 2 anni

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