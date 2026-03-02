Il decreto Bollette del 2 marzo 2026 prevede misure urgenti per ridurre le spese di luce e gas delle famiglie. La normativa riguarda interventi specifici volti a contenere i costi energetici, con l’obiettivo di alleggerire il carico economico sui consumatori domestici. Le disposizioni sono state approvate e sono in vigore a partire da questa data.

Firenze, 2 marzo 2026 – Il cosiddetto “decreto Bollette” introduce per quest’anno una serie di misure urgenti per alleggerire il peso delle spese di luce e gas sulle famiglie. L’obiettivo dichiarato è triplice: sostenere in particolare i nuclei più vulnerabili, contenere i costi energetici e favorire la transizione verso fonti rinnovabili. Per i cittadini, però, la parte più concreta riguarda i nuovi contributi in bolletta e le regole per ottenerli. La misura principale è un contributo straordinario di 115 euro sulla fornitura di energia elettrica per il 2026. Si tratta di un bonus valido solo per quest’anno, destinato alle famiglie cosiddette “vulnerabili”, cioè quelle che già percepiscono il bonus sociale elettrico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Decreto Bollette. Luce e gas per le famiglie, come si riducono le spese

Decreto bollette, doppio bonus luce e gas per le famiglie e aiuti alle imprese: le misureIl Consiglio dei ministri del 18 febbraio ha approvato il decreto legge per le misure urgenti sulla riduzione del costo dell'energia elettrica e...

Decreto bollette, doppio bonus luce e gas per le famiglie e aiuti alle impreseCaro Energia: Il Governo Interviene con 1,3 Miliardi tra Bonus e Aiuti alle Imprese Il governo italiano ha varato un ampio pacchetto di misure per...

Una selezione di notizie su Decreto Bollette.

Temi più discussi: Decreto bollette, come funziona il bonus sociale da 115 euro; Decreto energia e bonus bollette, cosa sapere sulle nuove misure; Decreto bollette, da scorporo Ets 3 miliardi di risparmi sulla luce; Non solo Bonus Bollette 2026: le novità del Decreto per alleggerire le spese energetiche.

Il Decreto Bollette. Luce e gas per le famiglie, come si riducono le speseFirenze, 2 marzo 2026 – Il cosiddetto decreto Bollette introduce per quest’anno una serie di misure urgenti per alleggerire il peso delle spese di luce e gas sulle famiglie. L’obiettivo dichiarato ... lanazione.it

Decreto bollette, il provvedimento tanto atteso da famiglie ed imprese. Ridurrà il prezzo di gas e luceIn settimana il Consiglio dei Ministri ha deciso di varare l’atteso Decreto bollette. Parte la lotta al caro energia. blitzquotidiano.it

NON SI FINANZIANO I BONUS SMANTELLANDO IL FUTURO Il nuovo Decreto Bollette è un gioco a somma zero che non possiamo accettare. Il Governo ha deciso di stanziare un contributo una tantum di 115 euro per le famiglie, ma c’è un "trucco" imperdona - facebook.com facebook

Decreto bollette in Gazzetta Ufficiale: misure per ridurre i costi energetici di imprese e famiglie, sostegno alle PMI e impulso alle rinnovabili tinyurl.com/yrfw252d x.com