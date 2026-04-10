Nei WindTre Store si risparmia tempo e denaro | il nuovo spot dedicato all’offerta Fibra per i clienti Mobile e Luce e Gas

Da lopinionista.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una nuova campagna pubblicitaria, un operatore telefonico annuncia una promozione dedicata ai clienti che hanno servizi di telefonia mobile e forniture di luce e gas. L’offerta prevede un piano fibra ottimizzato con un costo di 19,99 euro al mese per un periodo di 12 mesi. La promozione si rivolge a chi desidera semplificare e ottimizzare i servizi domestici, combinando le diverse utenze in un’unica soluzione.

ROMA – WindTre presenta la nuova offerta pensata per semplificare la gestione della casa: per i clienti WindTre Mobile e Luce e Gas, la Fibra è disponibile a 19,99 euro al mese per 12 mesi. Una soluzione integrata che garantisce un reale risparmio di tempo e denaro, offrendo un unico punto di riferimento affidabile e vicino alle persone. Nel nuovo spot, in onda dal 7 aprile, una cliente, accompagnata da Fiorello, entra in un WINDTRE Store visibilmente di fretta, alla ricerca di un’offerta per il wi-fi di casa. Le parole sono velocissime, il dialogo è concitato per poter risparmiare tempo e denaro, ma il WINDTRE Assistant, che si sincronizza... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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