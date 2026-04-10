Nei WindTre Store si risparmia tempo e denaro | il nuovo spot dedicato all’offerta Fibra per i clienti Mobile e Luce e Gas

In una nuova campagna pubblicitaria, un operatore telefonico annuncia una promozione dedicata ai clienti che hanno servizi di telefonia mobile e forniture di luce e gas. L’offerta prevede un piano fibra ottimizzato con un costo di 19,99 euro al mese per un periodo di 12 mesi. La promozione si rivolge a chi desidera semplificare e ottimizzare i servizi domestici, combinando le diverse utenze in un’unica soluzione.

ROMA – WindTre presenta la nuova offerta pensata per semplificare la gestione della casa: per i clienti WindTre Mobile e Luce e Gas, la Fibra è disponibile a 19,99 euro al mese per 12 mesi. Una soluzione integrata che garantisce un reale risparmio di tempo e denaro, offrendo un unico punto di riferimento affidabile e vicino alle persone. Nel nuovo spot, in onda dal 7 aprile, una cliente, accompagnata da Fiorello, entra in un WINDTRE Store visibilmente di fretta, alla ricerca di un’offerta per il wi-fi di casa. Le parole sono velocissime, il dialogo è concitato per poter risparmiare tempo e denaro, ma il WINDTRE Assistant, che si sincronizza... 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Nei WindTre Store si risparmia tempo e denaro: il nuovo spot dedicato all’offerta Fibra per i clienti Mobile e Luce e Gas Offerta WINDTRE Super Fibra Energia: fibra a 19,99€ conviene davvero?Super Fibra Energia a 19,99€ al mese per la fibra è la nuova proposta di WindTre per chi fa parte, o vuole diventarlo, della rete dell’operatore... Nasce la nuova WindTre Luce & GasROMA – WindTre annuncia il lancio della nuova WindTre Luce & Gas e rafforza la propria presenza nel mercato energetico attraverso un modello di... Argomenti più discussi: WindTre lancia WindTre Casa e Negozio Protetti by Protecta; Offerte WINDTRE casa di aprile 2026; WindTre consolida il proprio modello etico con la certificazione Iso 37001 e il riconoscimento Esg; Truffe telefoniche in aumento, WINDTRE avvia una campagna. Lo stile Bridgerton ha fatto il suo ingresso nei WINDTRE store, trasformandoli in raffinati salotti per autentici pomeriggi regali. Dieci eventi in tutta Italia, dove Netflix e WINDTRE hanno celebrato un’alleanza… davvero degna di essere raccontata. - facebook.com facebook