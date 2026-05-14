Con Mercedes GLC elettrica si viaggia nell’hyperspazio

La nuova Mercedes GLC elettrica introduce il sistema di infotainment MBUX Hyperscreen, un ampio schermo panoramico lungo circa 99,3 centimetri. Questo componente è il più grande mai installato su un modello Mercedes-Benz. La vettura garantisce un’esperienza di guida caratterizzata da tecnologia avanzata e design innovativo, con un focus sulla connettività e sull’integrazione digitale. La presentazione di questa versione elettrica si inserisce nel percorso di aggiornamento della gamma del marchio, che punta a offrire soluzioni più sostenibili.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Benvenuti nell’hyperspazio. A dare il benvenuto a bordo della nuova Mercedes-Benz GLC elettrica, c'è l’MBUX Hyperscreen, il monitor panoramico che con i suoi 99,3 centimetri di lunghezza è lo schermo Mercedes-Benz più grande che si può. Con le luci d’ambiente calde che trasformano il tetto panoramico Sky Control in un cielo notturno con 162 stelle integrate nella superficie del vetro, tetto che si puó far diventare opaco o trasformarlo con chiari e scuri artistici, si ha l’esclusiva sensazione Welcome Home di Mercedes-Benz, fatta di comfort e sicurezza per chi sta al volante e per i passeggeri. Con un’ambizione: accolti dalla calandra ispirata alle storiche berline Mercedes. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Con Mercedes GLC elettrica si viaggia nell’hyperspazio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Kan de MERCEDES GLC elektrisch de BMW iX3 verslaan Sullo stesso argomento Mercedes Glc EQ Technology, la prova: un salotto elettrico che viaggia lontanoDopo la Cla è il momento della Glc: il nuovo corso di elettrificazione di Mercedes punta a mantenere il nome familiare dei suoi modelli, separandosi... Nuova Mercedes GLC elettrica: l’offerta per guidare il futuroMercedes-Benz propone in Italia la nuova GLC elettrica attraverso un piano di leasing a 790 euro mensili, puntando a consolidare il successo di uno... Temi più discussi: Ordini record per la nuova Mercedes GLC elettrica; Mercedes GLC: dimensioni, motori e tecnologia; A Brema inizia un'altra storia, quella della nuova Mercedes-Benz GLC elettrica; Mercedes GLC elettrica, la prova. Lusso, comfort e 490 cavalli. Mercedes ha iniziato a produrre la nuova GLC elettrica a Brema. Il Suv BEV viene costruito sulla stessa linea della GLC termica ed ibrida #ANSAmotori #ANSA x.com Con Mercedes GLC elettrica si viaggia nell’hyperspazioSchermo lungo quasi un metro, 162 stelle integrate nel tetto panoramico, Calandra che si illumina con 900 metri. É un motore elettrico da 490 CV che fa viaggiare come su un tappeto volante verso il fu ... ilgiornale.it Nuova Mercedes GLC, alla guida dell'elettrica da 490 CV e 713 km di autonomiaLa Nuova Mercedes GLC elettrica rappresenta l'alternativa a batteria del Suv della stella più venduto in Italia e a livello globale. (ANSA) ... ansa.it