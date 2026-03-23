Dopo la Cla è il momento della Glc: il nuovo corso di elettrificazione di Mercedes punta a mantenere il nome familiare dei suoi modelli, separandosi dal corso EQ. Questo modello non è però semplicemente la versione a zero emissioni del Suv campione di vendite: cambia notevolmente a partire dalla base di partenza, totalmente nuova, e dalle dimensioni, decisamente superiori. Punta tutto sulla tecnologia ai massimi livelli e su un comfort di eccellenza, senza dimenticare le prestazioni più che notevoli sull'unica versione presente al lancio, la 400 4Matic. Un nuovo corso che non sostituirà la Glc tradizionale, ma la affiancherà ancora per molti anni viaggiando così in parallelo secondo un piano di elettrificazione graduale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mercedes Glc EQ Technology, la prova: un salotto elettrico che viaggia lontano

Articoli correlati

Debutta la nuova Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+(Adnkronos) – Mercedes-AMG amplia la propria offerta nel segmento dei SUV sportivi con la nuova GLC 53 4MATIC+, modello che punta a rafforzare il...

Mercedes Glc 53 Amg: un sei cilindri biturbo sotto il cofanoFino ad oggi, per l'attuale generazione di Mercedes Glc tutte le versioni sportive firmate Amg facevano affidamento su un quattro cilindri con turbo...

2027 Mercedes-Benz GLC With EQ Technology First Look: Generational Leap

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mercedes Glc EQ Technology la prova un...

Argomenti discussi: Auto fuori strada per la neve, 30enne muore in un incidente stradale: a bordo sette giovani.

Mercedes GLC: la SUV più venduta della stella diventa elettrica [VIDEO]La GLC è da anni la SUV più venduta di Mercedes a livello mondiale e, come anticipato lo scorso anno, la casa di Stoccarda ha presentato la versione 100%elettrica: la nuova GLC con EQ Technology, che ... automoto.it

Mercedes Glc EQ Tecnology: la Stella elettrica che brilla per tecnologiaNon esiste una regola per garantirsi il successo tra le vetture elettriche di lusso, ma sui fatti si può sempre contare. Mercedes, in quanto tale, resta tra i marchi più riconoscibili in assoluto a ... gazzetta.it