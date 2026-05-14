Nella serie contro la squadra di Milano, le due formazioni iniziano da uno zero a zero. La squadra avversaria è stata formata con obiettivi diversi rispetto alla propria. Tuttavia, la domanda riguarda la possibilità di affrontare la partita con il massimo impegno. La squadra si prepara per dare il meglio in questa sfida.

"Nella serie con Milano si parte da zero a zero, è chiaro che l’Olimpia è stata costruita per altri obiettivi, ma perché non dovremmo giocarcela al massimo?". La carica per l’inizio dei playoff arriva direttamente dalle parole della presidente Veronica Bartoli in un’intervista autoprodotta dalla Pallacanestro Reggiana e pubblicata sui canali ufficiali del club. La first lady biancorossa celebra con orgoglio l’ingresso nella postseason "che quest’anno ha un sapore ancor più speciale, perché è arrivato con il sostegno di tutti", rivendicando con orgoglio la presa di posizione assunta durante la crisi invernale e la sua strenua difesa a coach Priftis: "Quando a novembre ho fatto quelle dichiarazioni per difenderlo ho agito sia col cuore che con la pancia, ma era giusto farlo sia per il club che per Dimitris e ho avuto ragione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Con l’Olimpia ce la giocheremo al massimo"

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