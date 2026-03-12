Bologna-Roma 1-1 Italiano | Grande prestazione dei ragazzi al ritorno ce la giocheremo

Durante la partita di andata degli ottavi di finale di Europa League tra Bologna e Roma, il punteggio si è fermato sull’1-1. Dopo il match, l’allenatore del Bologna ha commentato la prestazione dei suoi giocatori, sottolineando che al ritorno si giocherà tutto in uno scontro che si preannuncia aperto. La gara si è svolta allo stadio del Bologna e ha visto entrambe le squadre impegnarsi fino all’ultimo minuto.

Bologna, 12 marzo 2026 – E’ un Vincenzo Italiano dall’animo diviso quello che analizza l’andata degli ottavi di finale di Europa League contro la Roma. Diviso perché da un lato c’è la soddisfazione per l’ottima prestazione dei suoi mentre dell’altro c’è il rammarico perché una prova così dimostra che il suo Bologna è sempre stato lì ma forse si era smarrito: “Se fossimo stati questi anche da gennaio in poi, qualche partita in più forse l'avremmo vinta. Però bravi ragazzi a tirare fuori questa prestazione purtroppo qualche situazione in più l'abbiamo avuta noi per cercare di vincerla, ma non siamo riusciti a concretizzare. Ottima prestazione, andremo lì a giocarci questa qualificazione”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

