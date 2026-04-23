L’allenatore della Cremonese ha parlato in conferenza stampa prima della partita contro il Napoli, affermando che sarà una sfida difficile ma che la squadra intende provarci. Ha sottolineato che, nonostante le difficoltà, la squadra si preparerà al meglio per affrontare l’avversario. Le sue dichiarazioni sono state riportate da diverse fonti di stampa sportive.

Marco Giampaolo, allenatore della Cremonese, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Napoli di Conte al Maradona. Napoli? Non so se sarà la più difficile delle ultime cinque, anche le prossime lo saranno altrettanto. Come già detto nelle scorse settimane, non bisogna guardare in faccia l’avversario: conosciamo la qualità e i meriti del Napoli ed è chiaro che sono una squadra forte e di valore assoluto. La partita sarà difficilissima, ma ogni gara va sempre giocata: i ragazzi dovranno disputare mentalmente la partita giusta e dare tutto, facendo le cose nel miglior modo possibile. Al novantacinquesimo poi faremo le nostre valutazioni.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Giampaolo: “Col Napoli sarà difficile ma ce la giocheremo”

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