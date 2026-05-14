La Flotilla ha ripreso la navigazione con partenza dalla Turchia, lasciandosi alle spalle il porto di Marmaris in Turchia. La prossima tappa potrebbe essere Cipro, considerando la distanza ancora da coprire per arrivare a Gaza. Sono state 57 le navi a prendere il mare in questa parte di missione, comprendendo anche quelle che si sono unite dalla Grecia e dalla Turchia stessa. E tra quelle che sono arrivate in un secondo momento c’è anche la Kyriakos X, una barca a vela di cui gli anarchici rivendicano la paternità ideologica. Kyriakos Xymitiris è morto ad Atene in un appartamento, probabilmente mentre preparava un ordigno con altri anarchici. Le indagini successive delle autorità greche hanno inquadrato l'evento all'interno di una pianificazione per un attentato dinamitardo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Con la Flotilla parte pure la barca "anarchica": "Si chiama come Kyriakos Xymitiris"

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