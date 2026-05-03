Un testimone che era a bordo di una delle imbarcazioni coinvolte nell’abbordaggio di Creta ha raccontato di aver subito pressioni dai militari israeliani, che lo avrebbero costretto a pilotare la barca con un fucile puntato contro di lui. Durante l’intervista, ha descritto l’ambiente a bordo come simile a un lager, con le autorità israeliane che avrebbero organizzato la detenzione sulla nave militare. La vicenda riguarda il controverso intervento nel Mediterraneo, con violenze denunciate dai presenti.

L’abbordaggio a Ovest di Creta, la detenzione sulla nave militare israeliana e le violenze dei militari. Gianfranco, 51 anni, cagliaritano, ufficiale della marina mercantile, era imbarcato su Eros 1, una barca a motore, forse la più veloce della Global Sumud Flotilla. Li di trovavano Saif Abukeshek e Thiago Ávila, i due attivisti dello steering committee della Flotilla che sono stati poi deportati in Israele mentre gli altri, circa 180, sono stati consegnati dopo due giorni alla guardia costiera greca. Quando avete preso le botte, Gianfranco? Dopo che siamo stati intercettati dalla Marina israeliana e ci hanno trasbordato con i gommoni nella nave da guerra.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla | Intervista a Gianfranco, che era sulla barca di Thiago e Saif: “La nave degli israeliani? Organizzata come un lager. Mi hanno costretto a pilotare la barca col fucile puntato addosso”

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