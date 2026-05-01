Israele ferma la Flotilla ira di Meloni Si desta pure la sinistra muta sull’Ue

Il governo ha bloccato una flottiglia di navi in acque internazionali vicino a Creta, con 24 italiani a bordo. La decisione ha suscitato reazioni da parte del primo ministro, che ha espresso condanna, e ha acceso il dibattito anche tra le forze di sinistra, che si sono mantenute silenziose sull’Unione Europea. La situazione ha generato tensioni e polemiche a livello nazionale, con l’attenzione rivolta alle modalità di intervento e alle conseguenze diplomatiche.

Dopo l’atto di pirateria compiuto in acque internazionali, ma praticamente in Europa, da parte delle forze armate israeliane nei confronti della Flotilla, la pazienza nei confronti di Israele, o almeno del governo guidato da Benjamin Netanyahu, è agli sgoccioli. Non ne possono più di questa tracotanza, di questo totale disprezzo del diritto internazionale, anche i governi più tolleranti, in questi anni, con l’esecutivo di Tel Aviv, a partire da quello italiano. Ricordiamo cosa è accaduto: 21 imbarcazioni sequestrate dalle forze navali israeliane in acque internazionali al largo di Creta, a ben 960 chilometri da Gaza, almeno sette delle quali battono bandiera italiana.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Israele ferma la Flotilla, ira di Meloni. Si desta pure la sinistra, muta sull’Ue Notizie correlate Israele ferma la Flotilla vicino a Creta ma l’Europa tace: così l’Ue finisce calpestata nel suo spazio geopoliticoQuesta notte, Israele ha potuto arrestare dei civili in acque internazionali vicino a Creta perché l’Unione Europea gli ha permesso di fare tutto ciò... Crisi Flotilla: Meloni ferma Israele, ultimatum per gli italiani? Cosa sapere Israele sequestra la Global Sumud Flotilla con cittadini italiani al largo di Cipro. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Fermata la Flotilla, arrestati 175 attivisti. Meloni: Israele liberi subito gli italiani fermati illegalmente; Israele ferma la Flotilla, in migliaia in piazza per gli attivisti bolognesi | FOTO e VIDEO; L’abbordaggio di Israele alla Flotilla è pirateria. Italia e Ue condannino; Blog | Israele ferma la Flotilla vicino a Creta ma l'Europa tace: così l'Ue finisce calpestata nel suo spazio geopolitico. Israele ferma la Flotilla in acque internazionali. Sequestrate 21 navi, 175 arresti. Protestano Italia, Ue e TurchiaGli attivisti chiedono protezione alla comunità internazionale. Il portavoce Gur Tsabar: Attacco contro civili disarmati, non hanno ... huffingtonpost.it Israele blocca la Flotilla a Creta, 175 fermati e sbarcati in GreciaLa Global Sumud Flotilla, composta da oltre 50 navi salpate da diversi porti europei nel tentativo di raggiungere Gaza per distribuire aiuti umanitari, è stata intercettata dalle forze di Israele che, ... ansa.it Israele ferma la Flotilla, in migliaia in piazza per gli attivisti bolognesi | FOTO e VIDEO x.com Israele ferma la Global Samud Flotilla in acque greche mentre era diretta a Gaza con scopi umanitari - facebook.com facebook