Comunicato Stampa | CRV - Ok a pareri alla Giunta regionale in materia di viticoltura e sviluppo rurale

La terza commissione ha approvato i pareri richiesti alla Giunta regionale riguardo alle questioni di viticoltura e sviluppo rurale. La decisione riguarda specifici interventi e programmi destinati a queste aree, con l’obiettivo di fornire supporto e linee guida alle politiche regionali. L’atto è stato formalmente approvato e sarà trasmesso agli organi competenti per le successive fasi.

Terza commissione, ok a pareri alla Giunta regionale in materia di viticoltura e sviluppo rurale