Comunicato Stampa | CRV - Seconda commissione Ok a Regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica

La seconda commissione ha approvato il nuovo regolamento regionale riguardante l'edilizia residenziale pubblica. Durante la seduta, è stato anche preso atto dello stato di attuazione del piano di vendita degli alloggi ERP e delle normative correlate. La discussione si è concentrata sui vari aspetti legati alla gestione e alla normativa delle abitazioni pubbliche, con l’obiettivo di aggiornare le procedure e le regolamentazioni in vigore.

Seconda commissione. Ok a Regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Presa d'atto stato attuazione piano vendita alloggi erp e normativa in materia di edilizia residenziale pubblica. Tutela ecosistema Lago di Garda La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO Confessioni sulla pista da ballo. Così Madonna reinventa la dance music . 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Seconda commissione. Ok a Regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica Comunicato Stampa: CRV - Ok a pareri alla Giunta regionale in materia di viticoltura e sviluppo ruraleTerza commissione, ok a pareri alla Giunta regionale in materia di viticoltura e sviluppo rurale La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al... Comunicato Stampa: CRV - Consiglio Veneto approva Risoluzioni in materia di Politica agricola comune e sicurezza urbana(Arv) Venezia, 10 febbraio 2026 - Il Consiglio regionale del Veneto, al termine della seduta odierna, ha approvato, con 29 voti favorevoli e 16... Temi più discussi: Comunicato Stampa: CRV - Presentata in Consiglio regionale del Veneto la 59esima Mostra Asparago di Badoere IGP; Comunicato Stampa: CRV - Consiglio Veneto, iniziato esame manovra di bilancio: via libera alla legge di Stabilità; Comunicato Stampa: CRV - Scomparso Pietro Calogero, Presidente Zaia: Servì lo Stato in anni durissimi; Comunicato Stampa: CRV - Presentate proposte legislative regionali e statali di iniziativa consiliare. Comunicato Stampa: CRV - Seconda commissione. Ok a Regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblicaSeconda commissione. Ok a Regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Presa d'atto stato attuazione piano vendita alloggi erp ... iltempo.it Comunicato Stampa: CRV - Designati componenti Cabina di regia del MEVE e Consulta regionale per lo sportSesta commissione, designati i componenti della Cabina di regia del Memoriale Veneto della Grande Guerra e della Consulta regionale per lo sport (Arv) Venezia, 8 aprile 2026 - La Sesta commissione del ... laprovinciadicomo.it *COMUNICATO STAMPA AMBASCIATA ISRAELE IN ITALIA* 9 Aprile 2026 L'attuale situazione nel sud del Libano è il risultato del fallimento e dell’inazione del governo libanese nel rispettare i propri obblighi. Il governo libanese, infatti, non ha provveduto al d x.com Comunicato Stampa : Siamo lieti di annunciare l’inaugurazione della nuova sede di Forza Italia ad Atessa, situata - facebook.com facebook