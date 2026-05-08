Pasticcio Comuni montani ad Ascoli Polini su Fioravanti | Ma quale solidarietà poteva votare contro

Il Comune di Ascoli ha annunciato di aver presentato un ricorso al Tar, secondo quanto riferito dall’assessore Polini, per sostenere i Comuni che sarebbero stati esclusi da una decisione amministrativa. Tuttavia, Polini ha criticato le affermazioni di Fioravanti, ritenendole infondate e sottolineando che, in realtà, il Comune avrebbe potuto votare contro quella decisione. La questione riguarda le modalità di gestione di alcune risorse destinate alle aree montane.

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Ascoli, 8 maggio 2026 – “Il Comune di Ascoli fa ricorso al Tar per solidarietà verso i Comuni esclusi? I documenti ufficiali dicono altro”. È durissima la replica del sindaco di Castignano, Fabio Polini, dopo la decisione dell’amministrazione comunale di Ascoli di costituirsi in giudizio davanti al Tar del Lazio sulla vicenda del nuovo elenco dei Comuni montani. Una presa di posizione che accende ulteriormente il confronto politico e istituzionale attorno al Dpcm del 18 febbraio 2026, provvedimento che ha ridefinito i criteri di inclusione dei Comuni montani, escludendo numerosi territori marchigiani storicamente inseriti nell’elenco. Polini rivendica la scelta dei 29 Comuni marchigiani esclusi, tra cui Castignano, di presentare ricorso al Tar attraverso l’avvocato Lucchetti, contestando apertamente anche il ruolo avuto da Ascoli Piceno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pasticcio Comuni montani ad Ascoli, Polini su Fioravanti: “Ma quale solidarietà, poteva votare contro” Notizie correlate Castignano: Polini accusa Ascoli di tradimento sui fondi montani? Cosa scoprirai Perché il sindaco di Ascoli è accusato di aver tradito i borghi? Come influirà la nuova classificazione montana sui servizi... Leggi anche: Comuni montani esclusi: la ribellione non si ferma e anzi si aggiunge pure Ascoli Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Pasticcio Comuni montani ad Ascoli, Polini su Fioravanti: Ma quale solidarietà, poteva votare contro; AGGIORNATA - Giani: 'Riforma dei Comuni montani, ha ragione chi ricorre al Tar'; Pasticcio Comuni montani. Ascoli resta con gli esclusi e si costituisce al Tar del Lazio; Glaucoma, intervento innovativo in ospedale. Pasticcio Comuni montani ad Ascoli, Polini su Fioravanti: Ma quale solidarietà, poteva votare controAscoli, 8 maggio 2026 – Il Comune di Ascoli fa ricorso al Tar per solidarietà verso i Comuni esclusi? I documenti ufficiali dicono altro. È durissima la replica del sindaco di Castignano, Fabio ... ilrestodelcarlino.it Pasticcio comuni montani. Ascoli resta con gli esclusi e si costituisce al Tar del LazioNonostante le Cento torri rientrino nella nuova graduatoria stilata dal ministro Calderoli per conto del Governo, la scelta di dire no. Fioravanti: Un atto di responsabilità istituzionale. msn.com Comuni montani: la destra ha fatto un pasticcio e i suoi stessi sindaci e amministratori si ribellano. - facebook.com facebook