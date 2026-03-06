Sarno parte il percorso formativo per i dipendenti del Comune

Lunedì 9 marzo 2026 si svolgerà presso l’Aula consiliare di Palazzo San Francesco l’incontro di presentazione del progetto formativo “Performa PA”, rivolto ai dipendenti del Comune di Sarno. L’evento segna l’avvio di un percorso di formazione rivolto al personale comunale. Durante l’iniziativa saranno illustrate le modalità e gli obiettivi del progetto.

Nella giornata di lunedì 9 marzo 2026, presso l’Aula consiliare di Palazzo San Francesco, si terrà l’incontro di presentazione del progetto formativo “Performa PA” rivolto al personale comunale dipendente. L’iniziativa rientra tra le attività di formazione rese possibili grazie all’ammissione a finanziamento da parte del Formez del progetto denominato “Competenze Integrate per una PA Efficiente, Digitale e Responsabile”. Il piano formativo approvato prevede diversi moduli dedicati allo sviluppo delle competenze professionali, tra cui: comunicare digitalmente, sostenibilità ambientale e sociale, contabilità di base, utilizzo delle piattaforme di acquisto e aggiornamenti sul Codice dei contratti e comunicazione e relazione efficace. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Protezione civile, Comune e Unione Valle Savio promuovono un percorso formativo per i Centri operativi comunaliSono oltre 100 i dipendenti dei sei Comuni dell’Unione che partecipano al percorso sul rafforzamento delle competenze per la preparazione e gestione...

Leggi anche: i medici del futuro, percorso formativo per 25 studenti

Una raccolta di contenuti su Sarno parte il percorso formativo per i....

Temi più discussi: IL COMUNE DI SARNO PRESENTA IL CALENDARIO DEL TREKKING 2025: SI PARTE IL 15 MARZO; Salerno, Anna Marinelli entra a far parte della Guardia di Finanza; Mappa Autovelox e tutor 2026: dove sono?; Lavori sulla linea, modifiche alla circolazione sulla Napoli-Salerno: due treni cancellati.

Sarno trekking 2026: escursioni tra natura e storiaLa rassegna si concluderà sabato 25 aprile con l’itinerario lungo il sentiero CAI 430 che da Piazza Garibaldi attraversa il Borgo San Matteo e il Castello medievale fino a raggiungere il Museo ... agro24.it

Diocesi: Nocera Inferiore-Sarno, da domani al via il percorso Comunicare bene. Comunicare per beneComunicare bene. Comunicare per bene è il titolo del percorso di formazione alla comunicazione consapevole promosso dalla diocesi di Nocera Inferiore-Sarno, attraverso il mensile Insieme e l’Ufficio ... agensir.it

Un riconoscimento a un giovane atleta che sta portando il nome di Sarno sui più importanti palcoscenici europei. Ieri pomeriggio ho incontrato Guido Squillante a Palazzo San Francesco e gli ho consegnato una targa simbolica della gratitudine della città per l - facebook.com facebook